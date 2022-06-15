МИД России рассказал о желании БРИКС и G20 сотрудничать по Арктике

Москва поддерживает контакты с государствами из этих объединений

Государства, входящие в БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и "Группу двадцати" (G20) заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей. Об этом в среду, 15 июня, рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что Москва постоянно консультируется с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны " Двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям.

По словам Корчунова, это понятно, поскольку Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата и открывающихся транспортных возможностей, сообщает РИА Новости.

Ранее Николай Корчунов рассказал, что с марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. Это решение чревато негативными последствиями, в том числе и для благополучия населения Арктики, включая коренные народы. Кроме того, растут "риски мягкой безопасности" в этом регионе.

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