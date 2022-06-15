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Россияне скупили за четыре месяца 8 тонн золота

11:07
  • среда
  • 15 июня 2022

Банки фиксируют дедолларизацию вкладов

Доля рублей в сбережениях россиян растет. Банки фиксируют дедолларизацию вкладов – доля рублевых сбережений увеличилась до 89%. Вырос и интерес населения к золоту, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

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"Еще четыре месяца назад у нас доля рублей в пассивах физлиц была 83%, сегодня уже около 89%. Мы видим сейчас определенную дедолларизацию экономики и вкладов населения", - сказал Царев в интервью РИА Новости в кулуарах Юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

По мнению представителя руководства Сбербанка, спрос на рубли и на золото у россиян будет расти и дальше. По словам Царева, с марта клиентам продано почти 8 тонн физического золота. Проявляют интерес граждане и к металлическим вкладам.

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