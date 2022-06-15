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ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

11:40
  • среда
  • 15 июня 2022

Ученые недовольны неточностью названия

Всемирная организация здравоохранения намерена удовлетворить запрос представителей научного сообщества и переименовать вирус оспы обезьян. Об этом в среду, 15 июня, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Свыше 30 ученых из разных стран призвали медицинское сообщество переименовать оспу обезьян, поскольку считают нынешнее название вируса неточным. Кроме того, ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней.

Как отметил Гебрейесус, организация сотрудничает с экспертами со всего мира в работе над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания.

Глава ВОЗ пообещал, что организация объявит о новых названиях в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 5 июня во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 780 подтвержденных случаях из 27 стран. Речь идет о государствах, для которых не характерно распространение этой болезни. В России пока оспу обезьян не обнаруживали.

От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%. В СССР обязательные прививки от оспы прекратили делать в 1980-х годах.

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