ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

Ученые недовольны неточностью названия

Всемирная организация здравоохранения намерена удовлетворить запрос представителей научного сообщества и переименовать вирус оспы обезьян. Об этом в среду, 15 июня, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Свыше 30 ученых из разных стран призвали медицинское сообщество переименовать оспу обезьян, поскольку считают нынешнее название вируса неточным. Кроме того, ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней.

Как отметил Гебрейесус, организация сотрудничает с экспертами со всего мира в работе над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания.

Глава ВОЗ пообещал, что организация объявит о новых названиях в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 5 июня во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 780 подтвержденных случаях из 27 стран. Речь идет о государствах, для которых не характерно распространение этой болезни. В России пока оспу обезьян не обнаруживали.

От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%. В СССР обязательные прививки от оспы прекратили делать в 1980-х годах.

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