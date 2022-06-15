В России госпитализированы еще 1989 человек с коронавирусом

Выявлено 2718 случаев

За сутки в России госпитализированы 1989 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2718 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 173 человека, из них госпитализированы 127 пациентов.

Выздоровели за сутки 4528 человек. Скончались 66 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18385098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380203 летальных исхода и 17806097 выписанных.

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