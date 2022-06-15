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Мишустин назвал причины кризиса на мировых рынках

11:34
  • среда
  • 15 июня 2022

Премьер обозначил глобальную цель работы кабмина

Обеспечение экономического суверенитета страны – это глобальная цель работы правительства России в нынешних условиях. Ни российская, ни международная экономика уже давно не сталкивались с подобными вызовами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Сейчас перед нами новые задачи, среди них - определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей с вами работы - обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", - сказал председатель правительства на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

Мишустин отметил, что направленные против России действия Запада ударили по мировым рынкам – которые к тому же не до конца оправились от пандемии. Итогом антироссийских санкций стал разгон инфляции, возникла угроза дефицита продуктов и серьезному дисбалансу на мировых рынках, передает ТАСС.

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