Мишустин назвал причины кризиса на мировых рынках

Премьер обозначил глобальную цель работы кабмина

Обеспечение экономического суверенитета страны – это глобальная цель работы правительства России в нынешних условиях. Ни российская, ни международная экономика уже давно не сталкивались с подобными вызовами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас перед нами новые задачи, среди них - определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей с вами работы - обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", - сказал председатель правительства на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

Мишустин отметил, что направленные против России действия Запада ударили по мировым рынкам – которые к тому же не до конца оправились от пандемии. Итогом антироссийских санкций стал разгон инфляции, возникла угроза дефицита продуктов и серьезному дисбалансу на мировых рынках, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"