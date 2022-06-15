Российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Львова

Об этом рассказали в Минобороны России

Морскими ракетами "Калибр" уничтожен расположенный во Львовской области склад боеприпасов. Об этом в среду, 15 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Российский военный уточнил, что на складе хранились боеприпасы к вооружению, переданному Украине странами НАТО, в том числе к 155-мм гаубицам М777.

В районе железнодорожной станции Орловщина Днепропетровской области, а также станций Доброполье и Покровск Донецкой народной республики было уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе, цитирует Конашенкова "Интерфакс".

Украинские власти тем временем жалуются на нехватку оружия. В Киеве отмечают, что возможности по вооружениям и количеству военнослужащих у России значительно больше, поэтому "сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну".

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