Теплая погода вернется в Москву в выходные

Осадки по-прежнему вероятны

К выходным 18 и 19 июня в столичном регионе ожидается повышение температуры воздуха. Об этом в среду, 15 июня, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики ожидают, что в субботу погоду в Москве и Подмосковье будет определять тыловая часть циклона, поэтому дневная температура не поднимется выше 21 градуса. При этом пройдут кратковременные дожди.

Однако в воскресенье столица окажется на периферии антициклона, поэтому ожидается улучшение погодных условий: столбики термометров вырастут до 23-25 градусов.

По словам Поздняковой, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичей призвали внимательно следить за своим здоровьем, поскольку повышенная влажность и духота могут неблагоприятно повлиять на самочувствие. Разбитость, слабость, сонливость могут ощутить даже те, чье здоровье не зависит от погоды.

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