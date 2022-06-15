Гинцбург оценил опасность нового варианта "омикрона"

Вакцинацию надо продолжать

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность нового подвида омикрон-штамма коронавируса. По мнению академика, вариант ВА.4 едва ли вызовет более тяжелое течение заболевания.

"По тем данным, которые в широкой прессе, в газетах, журналах, на телевидении... не следует, что клиническая картина поменялась в строну утяжеления. Надеюсь, если мы его увидим у нас в стране, он тоже не будет вызывать более тяжелых клинических случаев", - сказал Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Академик РАН напомнил, что минимизировать всплеск заболеваемости удастся, если продолжить вакцинацию.

Эксперты Роспотребнадзора ранее сообщили, что в России обнаружен более заразный подвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Первые образцы нового варианта COVID-19 попали в лаборатории в конце мая. Сейчас в России наиболее распространен "стелс"-омикрон, он обнаружен у 95% зараженных, передает РИА Новости.

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