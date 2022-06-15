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На фестивалях "Времена и эпохи" и "Подорожник" в Москве побывали 3 млн человек

12:04
  • среда
  • 15 июня 2022

Праздничные мероприятия проходили на 60 площадках

Три миллиона человек стали гостями фестивалей "Времена и эпохи" и "Подорожник". Об этом сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Праздничные мероприятия в честь Дня России охватили свыше 60 площадок столицы, на которых было организовано около 15 тысяч мастер-классов. На Тверском бульваре воссоздали эпоху Отечественной войны 1812 года, другие локации были посвящены временам витязей и победе в 1945 году.

Особой популярностью пользовались площадки на Бульварном кольце. А на ВДНХ, где впервые прошёл фестиваль путешествий "Подорожник", на протяжении трёх дней желающие могли познакомиться с традициями и достопримечательностями регионов России.

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Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
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