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Президент Казахстана заявил о нежелании нарушать антироссийские санкции

12:41
  • среда
  • 15 июня 2022

При этом сотрудничество с Россией продолжается

Казахстан не должен нарушать ограничительные меры, введенные Западом в отношении России, поскольку "санкции есть санкции". Такое заявление в среду, 15 июня, сделал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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Глава государства пояснил, что в Казахстане получают "уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики".

При этом Токаев подчеркнул, что сотрудничество и работа между Казахстаном и Россией продолжается без нарушения западных рестрикций, а все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством двух государств, остаются в силе.

Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств — это было бы неправильно и неоправданно с точки зрения перспективы, заявил Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее глава российского кабмина Мизаил Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым Мишустин назвал одной из приоритетных задач в экономике расширение торгово-экономического сотрудничества с этим государством. После первого квартала 2022 года товарооборот России и Казахстана вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 5,8 млрд долларов.

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