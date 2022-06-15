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Минздрав оценил запасы дорогостоящих лекарств в России

13:02
  • среда
  • 15 июня 2022

Препаратов хватит на два года

Запас и закупки по некоторым дорогостоящим редким лекарственным препаратам в России сформированы на срок до двух лет. Об этом в среду, 15 июня, рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
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Представитель Минздрава напомнил, что в стране в 2021 году начал работу Федеральный центр лекарственного обеспечения, который осуществляет закупки, в том числе путем заключения долгосрочных контрактов.

Фисенко отметил, что в России существует несколько программ по обеспечению пациентов дорогостоящими препаратами, как детей, так и взрослых. Запасы по ряду позиций сформированы не менее чем на два года, цитирует замминистра "Интерфакс".

В мае в Минздраве заявили, что в России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. В ведомстве отметили, что меры, принятые совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов, позволили нормализовать ситуацию, которая сложилась в результате ажиотажного спроса.

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