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Камера сняла, как иномарка влетела в пешехода в центре Москвы

14:56
  • среда
  • 15 июня 2022

Все обстоятельства ДТП выясняются

Пешеход пострадал в среду на Покровском бульваре в результате ДТП. Мужчина госпитализирован в одну из столичных клиник. Опубликовано видео с камеры наблюдения.

"БМВ" на большой скорости врезается в "Шкоду", но даже после этого автомобиль не останавливается, выскакивает на пешеходный переход, где сбивает 46-летнего мужчину и врезается в административное здание.

Повреждение получила часть лестницы, смята и передняя часть машины. Чтобы увезти ее с места аварии, понадобился эвакуатор. Уточняется, что оба водителя не пострадали.

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