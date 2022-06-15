Камера сняла, как иномарка влетела в пешехода в центре Москвы

Все обстоятельства ДТП выясняются

Пешеход пострадал в среду на Покровском бульваре в результате ДТП. Мужчина госпитализирован в одну из столичных клиник. Опубликовано видео с камеры наблюдения.

"БМВ" на большой скорости врезается в "Шкоду", но даже после этого автомобиль не останавливается, выскакивает на пешеходный переход, где сбивает 46-летнего мужчину и врезается в административное здание.

Повреждение получила часть лестницы, смята и передняя часть машины. Чтобы увезти ее с места аварии, понадобился эвакуатор. Уточняется, что оба водителя не пострадали.

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