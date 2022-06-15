Станцию "Ольгино" будущего МЦД-4 открыли для пассажиров

Пока платформа деревянная

На Горьковском направлении железной дороги в среду открылась новая остановка – "Ольгино", в будущем там появится станция четвертой линии Московских центральных диаметров.

Пока же это деревянная платформа длиной 180 метров и мост, причем крытый, с современным освещением. Работает касса и билетные автоматы. В рамках МЦД-4 здесь построят крупный распределительный зал с эскалаторами, лифтами и кассами. Платформа будет с навесом на всю длину и удобной навигацией, сообщает "ТВ Центр".

Сегодняшнее открытие "Ольгино" позволит разгрузить конечную станцию будущего МЦД-4 – "Железнодорожная", где уже в июле начнется масштабная реконструкция. Строительство сейчас идёт и на других участках Диаметра.

"Соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлением, восьмипутный вход в Москву от "Карачарово", остановочный пункт "Нижегородская" до Курского вокзала, масштабнейшие работы на Курском вокзале и Киевское направление - также поэтапно открываются новые остановочные пункты", - сообщил заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

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