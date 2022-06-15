Задержан подозреваемый в осквернении Вечного огня в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого, который осквернил Вечный огонь на мемориале в городе Куровское.

12 июня мужчина проходил мимо мемориала погибшим в Великую Отечественную. И вдруг неожиданно схватил и бросил прямо на горелку траурный венок.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как изделие мгновенно вспыхивает, а Вечный огонь на глазах превращается в столб пламени. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Свою проверку начала и прокуратура.

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