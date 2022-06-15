В Москве наладили полный цикл производства запчастей для машин

Российские компании начинают делать детали самостоятельно

Лучше оригинала. В столице наладили полный цикл производства запчастей для машин. Фирма уже давно специализируется на карданных валах и сейчас готова взяться за работу любой сложности. Сделать могут как точную копию детали, так и ее улучшенную версию.

Там, где возможно, ремонтируют, где нет - изготавливают сами. В условиях отсутствия в магазинах автомобильных запчастей, длительного срока их доставки или неоправданно высокой стоимости, российские компании начали делать детали самостоятельно. Износ машины ведь не остановить, а производители иномарок поставлять ремкомплекты напрямую в Россию отказались.

"У нас полный технологический цикл. У нас есть токарные универсальные станки. У нас есть сварочные аппараты. Мы производим и механическую обработку, и сварочные работы. И работа идет полностью под ключ", - рассказал старший токарь Владимир Романов.

Владимир вместе с коллегами ремонтируют, проектируют и производят карданные валы. Причём, не ограничиваются какой-то одной моделью. В их компании готовы взяться за работу любой сложности – от небольшой детали для легковушки до корабельного приводного вала.

"Можем с нуля создать, отремонтировать. Можем по образцу неисправного карданного вала создать его аналог или полную его копию. Можем по эскизам и чертежам. Можем, в принципе, сами сделать чертежи по техническому заданию клиента", - отметил инженер Максим Павлов.

Дмитрий участвует в полном цикле производства. Всё начинается с идеи и эскиза. Разработав 3D модель, воплощает элемент машины в натуральную величину. Иногда получается даже лучше оригинала. Поэтому молодой человек большую часть времени уделяет именно модернизации автомобилей. Причём, о собственном производстве деталей задумался не сейчас, когда запчасти пропали с полок магазинов. За годы работы открыл множество нюансов, до которых не додумались инженеры. И теперь их с успехом применяет.

"Вот здесь представлены кронштейны спортивных сидений для БМВ. Это всё купить сейчас практически нереально. Изготавливаем с партнёрами пластиковые детали, которые сейчас повреждены на некоторых машинах. Их надо чем-то заменить, но купить просто невозможно", - рассказал руководитель автомастерской Дмитирий Мачин.

Дмитрий работает на опережение. Когда становится понятно, что ходовая деталь вот-вот может стать дефицитной, покупает образец и на его примере изготавливает свою версию. Зачастую внося в неё изменения и доработки. И по такой схеме в нынешних условиях работают многие производители автозапчастей в России.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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