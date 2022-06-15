Всероссийское добровольное пожарное общество отмечает 130-летие

В честь этой даты на Звездном бульваре было организовано мероприятие

130-летний юбилей отмечает сегодня Всероссийское добровольное пожарное общество. В честь этой даты на Звездном бульваре торжественно открыли бюст одного из основателей организации - графа Александра Шереметева, сообщает "ТВ Центр".

Именно он стал инициатором создания и спонсором образцовых пожарных команд. В мероприятии приняли участие руководители МЧС, работники и ветераны пожарной службы, представители власти и общественных организаций.

Они отметили важность этой организации в жизни города и напомнили, что сейчас за пожарной безопасностью в столице следят более 150 тысяч добровольцев.

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