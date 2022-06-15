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Парадный вход Исторического музея открыли для посетителей

15:07
  • среда
  • 15 июня 2022

Он находится со стороны Красной площади

В среду Исторический музей открыл для посетителей Парадный вход со стороны Красной площади. Массивные дубовые двери, ведущие в сокровищницу, распахнулись для всех, кто хочет увидеть исторический интерьер с нового ракурса.

Изящная роспись в русском стиле, свод, на котором раскинулось родословное древо российских государей, начиная с князя Владимира - именно таким увидел музей почти полтора века назад самый первый посетитель Александр III.

Сейчас, когда установилась тёплая и сравнительно сухая погода, роскошный орнамент виден всем.

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