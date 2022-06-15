Детеныш редкого сычуаньского такина родился в Подмосковье

В Центре воспроизводства под Волоколамском

В семье редких сычуаньских такинов, проживающих в Центре воспроизводства под Волоколамском, родился детёныш. Пока он всё время проводит с родителями, которые зорко следят за всеми передвижениями сына.

Питается вместе со взрослыми и с интересом осваивает пока еще неизведанное пространство уличного вольера. Нередко телёнка можно увидеть в компании старшего брата.

Несмотря на разницу в возрасте, они уже нашли общий язык. Рядом с таким огромным родственником крохотному такину уж точно бояться нечего!

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