Названы победители суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России"

В направлении "Информационные технологии" лучшим признан Мстислав Исаков

В Москве объявили имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В направлении "Информационные технологии" лучшим из лучших признан Мстислав Исаков, руководитель продукта компании OZON, разработчик программ поддержки малых и средних предприятий. Победа в конкурсе открывает перед ним поистине безграничные возможности. Помимо образовательного гранта, Мстислав получит уникальный шанс войти в кадровый резерв страны. Полезным для него оказалось и само участие в проекте.

"Проект действительно помогает привить различные правильные качества лидера многим, кто на них, возможно, не обращает внимание в силу разных обстоятельств. В частности, в рамках проекта мы были наставниками, были наставляемыми, делали различные проекты в рамках трека "Добро" и помогали в роли волонтеров различным организациям. И это действительно полезные вещи, которые нам прививали", - отметил Мстислав Исаков.

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