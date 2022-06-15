ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы победители суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России"

14:50
  • среда
  • 15 июня 2022

В направлении "Информационные технологии" лучшим признан Мстислав Исаков

В Москве объявили имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В направлении "Информационные технологии" лучшим из лучших признан Мстислав Исаков, руководитель продукта компании OZON, разработчик программ поддержки малых и средних предприятий. Победа в конкурсе открывает перед ним поистине безграничные возможности. Помимо образовательного гранта, Мстислав получит уникальный шанс войти в кадровый резерв страны. Полезным для него оказалось и само участие в проекте.

"Проект действительно помогает привить различные правильные качества лидера многим, кто на них, возможно, не обращает внимание в силу разных обстоятельств. В частности, в рамках проекта мы были наставниками, были наставляемыми, делали различные проекты в рамках трека "Добро" и помогали в роли волонтеров различным организациям. И это действительно полезные вещи, которые нам прививали", - отметил Мстислав Исаков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конкурс управленцев "Лидеры России"
Конкурс управленцев "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.