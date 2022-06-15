ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с "Азота" в Северодонецке

Коридор обстреливают танк и минометы

Эвакуация мирного населения с территории завода "Азот" в Северодонецке сорвана. Украинские боевики обстреливают коридор из миномета и танка, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка", - написал Мирошник в Telegram-канале.

Посол приводит сообщение начальника гарнизоннной службы Народной милиции ЛНР Александра Никишина. По его данным, около 7 часов утра с территории завода вышел один 70-летний мужчина. Выяснилось, что заложникам, которых держат боевики на комбинате, не сообщили о том, что готовится эвакуация. Днем на заводе нет никакого движения – только танк перемещается с места на место и ведет огонь.

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