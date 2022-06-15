В Кремле оценили перспективы диалога России с Западом

Общение необходимо

Общение России с Западом необходимо, от этого никуда не деться. Однако важны принципы, на которых будет построен этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Америка никуда не денется, Европе никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды", - сказал журналистам представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что это тема не ближней перспективы. И возврат к духу саммита 2021 года Россия-США в Женеве едва ли возможен. Уже тогда страны стояли на пороге тектонических изменений, и все надежды были разбиты тем, что происходит сейчас, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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