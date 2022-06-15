Генсек НАТО признал неверную оценку сроков вступления Финляндии и Швеции

Столтенберг заявил, что был слишком оптимистичен

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переоценил сроки возможного присоединения к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции.

Политик признал, что был слишком оптимистичен, когда Хельсинки и Стокгольм подавали заявки на членство в НАТО, "поскольку на том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы".

Однако после этого члены Альянса узнали об озабоченностях Турции по поводу Финляндии и Швеции — "мы признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось", цитирует Столтенберга РИА Новости.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, но Турция пока блокирует их рассмотрение. У Анкары есть претензии по поводу поддержки этими странами курдских группировок.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ситуация со вступлением ее страны в НАТО может застыть на месте, если спорные вопросы не урегулировать до саммита альянса в Мадриде, запланированного на 28-30 июня.

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