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IKEA сворачивает бизнес в России

13:17
  • среда
  • 15 июня 2022

Заводы продадут, персонал сократят

IKEA рассказала о будущем своего российского бизнеса. Шведская компания намерена сократить часть сотрудников и продать все свои четыре завода в России.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний "Интер ИКЕА" и Группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе", - говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Тем не менее, торговые центры "Мега", которые принадлежат IKEA, продолжат работу.

Также компания намерена устроить распродажу товаров, находящихся на российских складах.

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