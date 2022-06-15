IKEA сворачивает бизнес в России

Заводы продадут, персонал сократят

IKEA рассказала о будущем своего российского бизнеса. Шведская компания намерена сократить часть сотрудников и продать все свои четыре завода в России.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний "Интер ИКЕА" и Группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе", - говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Тем не менее, торговые центры "Мега", которые принадлежат IKEA, продолжат работу.

Также компания намерена устроить распродажу товаров, находящихся на российских складах.

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