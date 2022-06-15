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Макрон рассказал Зеленскому о силе России

13:28
  • среда
  • 15 июня 2022

Киеву придется договариваться с Москвой

Россия – сильная держава, с которой Европа и Украина делят один континент. Российская Федерация с него никуда не денется, и потому развязывать с ней войну нельзя, заявил президент Франции. Эммануэль Макрон отметил, что эти же слова он говорил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент… Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить", – сказал Макрон.

Лидер Франции прибыл с визитом в Румынию. Он встречается с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО. Макрон подчеркнул, что президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией, передает ТАСС.

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