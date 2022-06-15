США подтвердили обсуждение с Россией арестованной за наркотики Грайнер

Спортсменка находится под следствием

Американские власти ведут переговоры с Москвой относительно освобождения олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков. Об этом в среду, 15 июня, рассказал конгрессмен Колин Олред.

По утверждению парламентария, Вашингтон "активно ведет переговоры, чтобы ее вытащить". Уровень переговоров Олред не уточнил, сообщает TMZ Sports.

С российской стороны никаких комментариев по этой теме пока не поступало.

Ранее источник в Общественной наблюдательной комиссии рассказал, что российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков. По словам источника, уже ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер.

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что до завершения судебных процедур в принципе говорить о чем бы то ни было "просто неправильно, ошибочно, и оснований для этого нет никаких".

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