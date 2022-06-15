Захарова предупредила НАТО о безуспешности попыток "усидеть на двух стульях"

По словам представителя МИД, "так не получится"

Североатлантическому альянсу не удастся одновременно заниматься наращиванием эскалации на Украине и указывать на свои усилия в недопущении большей напряженности в отношениях с Россией. Такое заявление в среду, 15 июня, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова выразила мнение, что такой подход — это даже не "попытка усидеть на двух стульях", а дихотомия.

По словам представителя МИД, "так не получится" — "в практическом плане поставлять оружие, заставлять других поставлять оружие, вводить санкции, заявлять об основной цели в виде удушения нашей страны, а с другой стороны, пытаться чего-то там избежать", сообщает ТАСС.

Ранее британские журналисты заявили, что украинский кризис показал слабость и раскол в НАТО — у членов Североатлантического альянса нет единства. Многие страны пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом, а также опасаются "разозлить Москву".

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