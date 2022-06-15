Итальянская Eni получила от "Газпрома" уведомление о сокращении поставок

Причины сокращения пока не раскрываются

Итальянская энергетическая компания Eni получила от "Газпрома" уведомление об ограничении газовых поставок, передает ТАСС.

"Eni подтверждает, что "Газпром" сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%", - сообщили в компании.

Там добавили, что причины сокращения не раскрываются.

Ранее "Газпром" уведомил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

Eni прежде открыла рублевый счет в Газпромбанке в соответствием с новыми требованиями Москвы относительно оплаты газа для недружественных стран.

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