ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Итальянская Eni получила от "Газпрома" уведомление о сокращении поставок

14:05
  • среда
  • 15 июня 2022

Причины сокращения пока не раскрываются

Итальянская энергетическая компания Eni получила от "Газпрома" уведомление об ограничении газовых поставок, передает ТАСС.

Газ в Европе подорожал на 3% из-за снижения поставок по "Северному потоку"
"Газпром" прекратил поставлять газ в Нидерланды

"Eni подтверждает, что "Газпром" сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%", - сообщили в компании.

Там добавили, что причины сокращения не раскрываются.

Ранее "Газпром" уведомил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

Eni прежде открыла рублевый счет в Газпромбанке в соответствием с новыми требованиями Москвы относительно оплаты газа для недружественных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Итальянская компания Eni
Итальянская компания Eni
Итальянская компания Eni
Итальянская компания Eni
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.