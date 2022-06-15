Путин и Си Цзиньпин обсудили урегулирование украинского кризиса

Лидеры поговорили по телефону

Пекин готов содействовать в урегулировании украинского кризиса. Китай занимает независимую позицию в этом вопросе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль", - приводит слова китайского лидера ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Цзиньпин отметил, что Пекин активно содействует поддержанию мира в глобальном масштабе. Китай намерен и далее способствовать сохранению стабильного мирового экономического порядка.

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