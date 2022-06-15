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Более 62 тыс. московских школьников в этом году освоили профессии во время учебы

14:58
  • среда
  • 15 июня 2022

Школьники посещали занятия в колледжах и проходили практику

Свыше 62 тысяч московских школьников в этом году освоили различные профессии еще во время учебы. Такую возможность дает проект "Профессиональное обучение без границ", который уже шестой год проводится в столице.

Как рассказал в среду мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте", школьники посещали занятия в колледжах, проходили практику в лабораториях, мастерских и на предприятиях. А после сдачи экзамена получили свидетельство.

Всего представлено свыше 100 профессий, среди них водитель, лаборант-микробиолог, ювелир-монтировщик, повар и другие. Выбрать колледж и программу можно на сайте проекта.

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