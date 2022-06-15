Путин обсудил с главой "Роснано" финансовую ситуацию в компании

Сергеей Куликов доложил президенту о результатах работы

Импортозамещение и привлечение частных инвесторов к проектам "Роснано" обсудил в среду Владимир Путин с главой компании Сергеем Куликовым на встрече в Кремле

Путин: Сергей Александрович, фактически в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году ещё. За это время 150, по-моему, предприятий создано, несколько десятков тысяч рабочих мест – где-то под 40 тысяч. Давайте поговорим о результатах работы в целом.

Куликов: Действительно, 150 предприятий создано, в шести технологических кластерах нанотехнологии прижились. Это электроника, это, собственно, материалы, это оптроника, это утилизация даже твёрдых бытовых отходов. В части науки 53 миллиардов рублей было потрачено на НИОКР. Очень много подняли молодых коллег, добавили компетенций, которых не доставало нам, и с опорой на ранее созданные заделы и заделы, которые мы сформировали уже в сегодняшнем дне, мы смотрим на проекты в области экологии, здравоохранения, мобильности, энергетики и безопасности, естественно.

Путин: Но мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач – это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации.

Куликов: Конечно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"