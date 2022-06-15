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В кабмине сочли укрепление рубля вызовом для российской экономики

14:47
  • среда
  • 15 июня 2022

Об этом заявил Максим Решетников

Укрепляющийся рубль несет вызовы для российской экономики. Такое заявление в среду, 15 июня, сделал министр экономического развития России Максим Решетников.
Курс доллара впервые с 25 мая опустился ниже 56 рублей

Как отметил глава Минэкономразвития, сейчас формируется новый пакет вызовов для экономики – в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился.

Решетников пояснил, что такое положение дел создает проблемы и для экспортеров, и для импортеров. При этом для большинства экспортеров ситуация пока несколько сглаживается благодаря крайне высоким ценам на их товары на мировом рынке, сообщает РИА Новости.

Ранее в Центробанке заявили, что низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван действием нескольких разовых дезинфляционных факторов — прежде всего речь идет о сильном укреплении рубля.

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