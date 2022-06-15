ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК завел еще два дела против украинских военных

14:16
  • среда
  • 15 июня 2022

Речь об обстрелах мирного населения Донбасса с 13 по 14 июня

Следственный комитет России завел два новых уголовных дела против украинских военных, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Украинские войска обстреляли пункт пропуска в Курской области
Песков назвал варварством усиление обстрелов Донбасса Украиной

Уточняется, что речь идет об обстрелах мирного населения Донбасса. Фигурантами являются военнослужащие 24-й отдельной механизированной, 25-й отдельной парашютно-десантной, 30-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

"По данным следствия, в период с 13 по 14 июня 2022 года указанные военнослужащие ВСУ отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.