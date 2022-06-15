СК завел еще два дела против украинских военных

Речь об обстрелах мирного населения Донбасса с 13 по 14 июня

Следственный комитет России завел два новых уголовных дела против украинских военных, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что речь идет об обстрелах мирного населения Донбасса. Фигурантами являются военнослужащие 24-й отдельной механизированной, 25-й отдельной парашютно-десантной, 30-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

"По данным следствия, в период с 13 по 14 июня 2022 года указанные военнослужащие ВСУ отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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