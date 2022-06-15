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В МИД России объяснили, где будет поставлена точка в спецоперации

14:26
  • среда
  • 15 июня 2022

Россия будет стоять на ранее озвученных позициях

Россия поставит точку в специальной военной операции по защите республик Донбасса там, где ей будет нужно. Такое заявление сделал в среду, 15 июня, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине

Дипломат подчеркнул, что "мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию".

Рябков подчеркнул необходимость "доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение".

Однако политические и дипломатические методы тоже нужны, их "нельзя отбрасывать", хотя если Киев не готов к переговорам, а те, "кто стоит за ними", хотят "продолжать накачку" Украины оружием", то это "их выбор", подчеркнул замминистра в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками при проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он подчеркнул, что все цели спецоперации, поставленные президентом России, будут выполнены — "иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне".

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