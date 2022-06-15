МЭР: инфляция и спад ВВП могут оказаться ниже, чем ожидалось

Россия остается надежным партнером для работающих в стране иностранных компаний

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в среду, что ведомство видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ.

Также глава Минэкономразвития отметил, что виден большой потенциал для наращивания товарооборота со странами АТР. Россия остается надежным партнером для работающих в стране иностранных компаний.

По словам министра, формируется новый пакет вызовов для экономики, одним из которых является укрепление рубля.

Вместе с тем Решетников подчеркнул, что инфляция в России по итогам года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза, передает ТАСС.

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