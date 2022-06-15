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МЭР: инфляция и спад ВВП могут оказаться ниже, чем ожидалось

14:29
  • среда
  • 15 июня 2022

Россия остается надежным партнером для работающих в стране иностранных компаний

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в среду, что ведомство видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ.

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Также глава Минэкономразвития отметил, что виден большой потенциал для наращивания товарооборота со странами АТР. Россия остается надежным партнером для работающих в стране иностранных компаний.

По словам министра, формируется новый пакет вызовов для экономики, одним из которых является укрепление рубля.

Вместе с тем Решетников подчеркнул, что инфляция в России по итогам года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза, передает ТАСС.

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