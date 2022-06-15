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НАТО готовит новые схемы обороны

14:39
  • среда
  • 15 июня 2022

Альянс намерен усилить восточное направление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 15-16 июня в Брюсселе главы министерств обороны альянса планируют обсудить дальнейшее усиление на восточном направлении.

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"Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил генсек, НАТО также готовит новые схемы для обороны, "когда определенные силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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