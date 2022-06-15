ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вучич объявил о планах подключения к нефтепроводу "Дружба"

14:42
  • среда
  • 15 июня 2022

Западные санкции "Дружбу" не затрагивают

Соединительный трубопровод в Венгрию, подключенный к нефтепроводу "Дружба", позволит Сербии качать российскую сырую нефть, не опасаясь санкций. Западные ограничения этот нефтепровод не затрагивают, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках газа в Сербию
Вучич назвал глупыми обвинения Запада в адрес России

"Мы должны подумать о строительстве нефтепровода, чтобы соединиться с Венгрией. Потому что, если бы у нас был этот нефтепровод - а мы все были глупы и не сделали это - сейчас мы могли бы качать сырую российскую нефть через "Дружбу" в Сербию без каких-либо проблем", - сказал сербский лидер.

3 июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций. Он включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Поставки через нефтепровод "Дружба" под санкции не попали.

Вучич ранее заявил, что из-за санкций Евросоюза против российской нефти Сербия потеряла 600 миллионов долларов. Сербский лидер добавил, что в Белграде оценят, кто предложит лучшие условия на поставки нефти - в греческом Александруполисе, в Азербайджане или в России, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.