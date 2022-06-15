Вучич объявил о планах подключения к нефтепроводу "Дружба"

Западные санкции "Дружбу" не затрагивают

Соединительный трубопровод в Венгрию, подключенный к нефтепроводу "Дружба", позволит Сербии качать российскую сырую нефть, не опасаясь санкций. Западные ограничения этот нефтепровод не затрагивают, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы должны подумать о строительстве нефтепровода, чтобы соединиться с Венгрией. Потому что, если бы у нас был этот нефтепровод - а мы все были глупы и не сделали это - сейчас мы могли бы качать сырую российскую нефть через "Дружбу" в Сербию без каких-либо проблем", - сказал сербский лидер.

3 июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций. Он включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Поставки через нефтепровод "Дружба" под санкции не попали.

Вучич ранее заявил, что из-за санкций Евросоюза против российской нефти Сербия потеряла 600 миллионов долларов. Сербский лидер добавил, что в Белграде оценят, кто предложит лучшие условия на поставки нефти - в греческом Александруполисе, в Азербайджане или в России, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"