Турция, Россия и Украина создали канал связи для решения проблемы с поставками зерна

Об этом рассказали в турецком правительстве

Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии министерств обороны для урегулирования "зерновой проблемы". Об этом в среду, 15 июня, рассказал глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

Как отметили в Анкаре, с учетом негативного влияния сложившейся ситуации на страны в разных географических регионах, был сделан новый шаг к решению продовольственной проблемы.

Акар заявил о стремлении сторон как можно скорее решить вопросы с поставками зерна, поэтому сформировался "интенсивный переговорный трафик, как с Россией, так и с Украиной".

В Турции отметили, что и у Москвы, и у Киева имеются "некоторые оговорки", однако стороны работают над устранением таких промежуточных оговорок, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в Организации Объединенных Наций собираются решать проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов "пакетно". По словам дипломата, это предполагает "вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета". При этом с российской стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет.

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