ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция, Россия и Украина создали канал связи для решения проблемы с поставками зерна

15:16
  • среда
  • 15 июня 2022

Об этом рассказали в турецком правительстве

Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии министерств обороны для урегулирования "зерновой проблемы". Об этом в среду, 15 июня, рассказал глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Провокация с зерном: грозит ли миру продовольственный кризис

Как отметили в Анкаре, с учетом негативного влияния сложившейся ситуации на страны в разных географических регионах, был сделан новый шаг к решению продовольственной проблемы.

Акар заявил о стремлении сторон как можно скорее решить вопросы с поставками зерна, поэтому сформировался "интенсивный переговорный трафик, как с Россией, так и с Украиной".

В Турции отметили, что и у Москвы, и у Киева имеются "некоторые оговорки", однако стороны работают над устранением таких промежуточных оговорок, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в Организации Объединенных Наций собираются решать проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов "пакетно". По словам дипломата, это предполагает "вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета". При этом с российской стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Погрузка зерна
Погрузка зерна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.