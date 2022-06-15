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Производство вакцин от ковида в России официально остановлено

14:59
  • среда
  • 15 июня 2022

Произошло это еще в ноябре

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков сообщил, что на сегодняшний день производство вакцин от коронавируса в России официально остановлено.

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"Еще в ноябре, да, конечно. Зачем их проводить, если запасов там до сих пор под 100 миллионов доз на складах лежат. Темпы вакцинации упали - пандемия благополучно закончилась", - сказал замглавы Минпромторга (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что уже более 500 миллионов человек в мире получили созданную в России вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Вместе с тем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прежде объявил о начале исследований еще одной вакцины на основе вирусоподобных частиц.

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