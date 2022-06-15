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Минобороны показало пуск "Калибров" по объектам ВСУ

15:06
  • среда
  • 15 июня 2022

Ракеты уничтожили склад боеприпасов

Фрегат Черноморского флота России нанес удар "Калибрами" по объектам Вооруженных сил Украины. Кадры пуска четырех крылатых ракет показало Минобороны.

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"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" уничтожен воинский склад в районе населенного пункта Золочев Львовской области. На объекте хранились боеприпасы, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777, переданным Украине странами НАТО, передает ТВЦ.

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