Минобороны показало пуск "Калибров" по объектам ВСУ

Ракеты уничтожили склад боеприпасов

Фрегат Черноморского флота России нанес удар "Калибрами" по объектам Вооруженных сил Украины. Кадры пуска четырех крылатых ракет показало Минобороны.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" уничтожен воинский склад в районе населенного пункта Золочев Львовской области. На объекте хранились боеприпасы, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777, переданным Украине странами НАТО, передает ТВЦ.

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