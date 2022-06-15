Россия назвала Европу крупнейшим торгово-экономическим партнером

Санкции этому не помешали

Европа остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России даже после введения санкций. Об этом в среду, 15 июня, рассказал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

Как отметил дипломат, "со старым миром так или иначе придется иметь дело на протяжении <...> достаточно длительного периода, в том числе и с Европой".

Чижов заявил, что даже после введения шести пакетов рестрикций Европа, "как это ни прозвучит, может быть, странно в нынешних условиях, остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером", сообщает ТАСС.

Вместе с тем российский постпред подчеркнул, что принятие европейскими властями седьмого санкционного пакета против России станет стратегической ошибкой.

В мае западные СМИ сообщали, что Россия на фоне западных санкций сократила показатели импорта при сохранении экспортных величин, благодаря чему ожидается рекордный уровень торгового профицита. По подсчетам Института международных финансов, в 2022 году торговый профицит России может достичь 250 млрд долларов и более чем вдвое превысить уровень 2021 года, который составлял 120 млрд долларов.

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