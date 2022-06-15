Назначен новый руководитель

Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов, говорится в сообщении в Telegram-канале временной администрации Херсонской области.

"Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", - также сказано в посте.

В качестве нового руководителя порта утвержден Андрей Харитонов, который более 20 лет проработал в сфере речного и морского транспорта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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