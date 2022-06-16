Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Стрельцы проведут День влюбленных, а Весы отдохнут на работе

Овны

Сегодня вам будут легко удаваться все задачи, связанные со справками и официальными документами. Запрашивайте все, что нужно, и получите ответ в кратчайшие сроки.

Тельцы

У вас сегодня обострено чувство прекрасного: вы сможете составить прекрасный букет даже из пучка травы! А некоторые сделают на этом деньги или выиграют приз.

Близнецы

Солнцу и Меркурию в вашем знаке сегодня везет: идет поддержка от Сатурна и Плутона. Вы очень собранны, спокойны, работоспособны, четко структурируете информацию.

Раки

Представители этого знака в целом прекрасно переносят одиночество, но сегодня, оставшись в уединении, вы будете особенно рады. Придет успокоение, вы расслабитесь и наполнитесь силами.

Львы

Вы получите долгожданные лайки в соцсетях, если напишете что-то полезное или серьезное. Будьте целеустремленными и никуда не опаздывайте, тогда удача вас не оставит!

Девы

Настраивайтесь на деловую волну: у вас есть отличные перспективы на успех в работе или учебе. Преподаватели или руководители оценят вашу старательность и трудолюбие.

Весы

На работе вы скорее отдохнете, чем устанете: начальство сегодня куда-то отлучится, либо в коллективе будут что-то отмечать. Так что время пролетит незаметно и весело!

Скорпионы

День чувствительных новостей, которые могут заставить вас пустить слезу или в чем-то разочароваться. Настройтесь не принимать информацию слишком эмоционально.

Стрельцы

День влюбленных: одинокие представители знака сегодня удачно познакомятся, причем с очень серьезными кандидатами. Те, у кого есть пара, сделают свои отношения еще более крепкими.

Козероги

Разговор с начальством о повышении зарплаты или улучшении условий труда пройдет успешно. Но будьте готовы отстаивать свои просьбы с цифрами, расчетами, фактами и документами.

Водолеи

Приятное событие ждет тех из вас, кто может похвастаться дисциплиной и аккуратностью. Ваш Сатурн получает поддержку Солнца, а вы – дальнейший рост и новые шансы!

Рыбы

Прекрасный день для общения со старшими родственниками, а также для работы с историей семьи. Сегодня вы можете сделать запрос в архив и получить важную информацию о предках.

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