Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Стрельцы проведут День влюбленных, а Весы отдохнут на работе
Овны
Сегодня вам будут легко удаваться все задачи, связанные со справками и официальными документами. Запрашивайте все, что нужно, и получите ответ в кратчайшие сроки.
Тельцы
У вас сегодня обострено чувство прекрасного: вы сможете составить прекрасный букет даже из пучка травы! А некоторые сделают на этом деньги или выиграют приз.
Близнецы
Солнцу и Меркурию в вашем знаке сегодня везет: идет поддержка от Сатурна и Плутона. Вы очень собранны, спокойны, работоспособны, четко структурируете информацию.
Раки
Представители этого знака в целом прекрасно переносят одиночество, но сегодня, оставшись в уединении, вы будете особенно рады. Придет успокоение, вы расслабитесь и наполнитесь силами.
Львы
Вы получите долгожданные лайки в соцсетях, если напишете что-то полезное или серьезное. Будьте целеустремленными и никуда не опаздывайте, тогда удача вас не оставит!
Девы
Настраивайтесь на деловую волну: у вас есть отличные перспективы на успех в работе или учебе. Преподаватели или руководители оценят вашу старательность и трудолюбие.
Весы
На работе вы скорее отдохнете, чем устанете: начальство сегодня куда-то отлучится, либо в коллективе будут что-то отмечать. Так что время пролетит незаметно и весело!
Скорпионы
День чувствительных новостей, которые могут заставить вас пустить слезу или в чем-то разочароваться. Настройтесь не принимать информацию слишком эмоционально.
Стрельцы
День влюбленных: одинокие представители знака сегодня удачно познакомятся, причем с очень серьезными кандидатами. Те, у кого есть пара, сделают свои отношения еще более крепкими.
Козероги
Разговор с начальством о повышении зарплаты или улучшении условий труда пройдет успешно. Но будьте готовы отстаивать свои просьбы с цифрами, расчетами, фактами и документами.
Водолеи
Приятное событие ждет тех из вас, кто может похвастаться дисциплиной и аккуратностью. Ваш Сатурн получает поддержку Солнца, а вы – дальнейший рост и новые шансы!
Рыбы
Прекрасный день для общения со старшими родственниками, а также для работы с историей семьи. Сегодня вы можете сделать запрос в архив и получить важную информацию о предках.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"