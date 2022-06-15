ПМЭФ-2022: главное о первом дне форума в Петербурге

Несмотря на давление Запада на Россию, в город приехали десятки тысяч участников

В Санкт-Петербурге открылся юбилейный - 25-й - Международный экономический форум. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада на Россию, в город приехали десятки тысяч участников и журналистов из сотен стран мира. Гостей ждёт обширная деловая и политическая программа. На полях форума планируется множество встреч и подписание большого количества соглашений о сотрудничестве.

Более 13 тысяч участников и четыре тысячи журналистов. 127 стран. И это в то время, когда Запад отгородился от России стеной санкций. Однако в Петербург приехали даже граждане недружественных стран - бизнес прежде всего - но попросили не раскрывать их имена. Один из главных гостей форума – Египет.

"Я не думаю, что экономические отношения должны быть оружием в политической борьбе. У политиков есть много своих площадок, где они могут обсуждать проблемы. Использовать экономику как оружие, на мой взгляд, неправильно", - заявил Мохамед Кассем, председатель Ассоциации экспортёров Египта.

Однако так думают не все. Западные журналисты не преминули на брифинге официального представителя МИД спросить, нарушает ли международное право российская спецоперация.

"Чудесный образец вашей пропагандистской работы... А вы с таким же пафосом пытались задать вопрос о признании якобы суверенитета Косова, например, госсекретарю США или президенту США? Вот зайдите в Белый дом или в Госдеп и с таким же пафосом спросите. Когда вы так начнёте разговаривать со своими лидерами и со своими чиновниками? Или вы эти вопросы только нам адресуете?" - заявила Мария Захарова.

Политическая программа на ПМЭФ тоже запланирована. В центре внимания - продовольственная и энергетическая безопасность, поставленная Западом под угрозу. Есть и другая сторона - санкции только ускорили работу по импортозамещению и созданию инновационных разработок в нашей стране. К участникам форума по видеосвязи обращается премьер-министр Михаил Мишустин.

"Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка, улучшаются условия для реализации проектов. В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением", - заявил премьер Михаил Мишустин.

На форуме к какому стенду ни подойди, обязательно встретишь что-то новое. Уже не фантастика, а самое что ни на есть настоящее. Под капотом этой машины вместо двигателя внутреннего сгорания - электромотор. Это первый российский грузовой электромобиль. Никаких выхлопных газов и шума. А вот это зарядная станция - продукт самых высоких технологий.

Запас хода разработки компании, которая базируется в технополисе "Москва", 300 километров, грузоподъемность тонна - то, что нужно в мегаполисе. Серийный выпуск начнется уже в сентябре. А двигатель, возможно, будут ставить на возрождаемую марку "Москвич".

"Основной показатель для бизнеса - расход пробега на километр. В нашем случае это 8-9 рублей на километр расход - с точки зрения обслуживания, покупки автомобиля. А для двигателя внутреннего сгорания это где-то 15-18 рублей. Что делает наш продукт экономически эффективным для бизнеса", - заявил Игорь Гирдин, представитель компании-разработчика электромобиля "Электромобили мануфэкчуринг рус".

А это устройство не имеет аналогов в мире. Единственный в своем роде 5D-принтер. Разработка волгоградской компании в отличие от привычного 3D печатает в два раза быстрее и использует меньше сырья.

"Разрабатывали с 2012 года. В 2020 году появился серийный образец. Главное - программное обеспечение. Сейчас у нас идут экспортные поставки в Дубай, в Азербайджан экспортный контракт, в Бельгию. И в Латвию. Был. Но с Латвией у нас сейчас принципиальная позиция", - рассказал Анатолий Тулаев, руководитель по развитию компании "Стереотэк" (Волгоград).

Второй год на форуме проводится дискуссия по проблемам "Лекарственной безопасности". По данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян доверяют отечественным лекарствам. В том числе этому способствовала разработка программы "Честный знак". После покупки препарата его сразу же можно проверить с помощью смартфона. Продажа фальсификата исключена. Но еще одна проблема остается - не все лекарства можно импортозаместить, не хватает компонентов.

"Мы фактически сегодня любой препарат в Российской Федерации можем воспроизвести. У нас нет субстанций, того сырья, которое нам нужно для производства лекарств. 20% субстанций у нас российских, а 80% мы ввозим. И вот для этой части рынка - ввоз субстанций, - мы, конечно, должны подумать об импортонезависимости", - сказал Александр Петров, депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья.

Уже по традиции иностранные участники с огромным интересом посещают стенды российских регионов. На стенде Крыма гостей встречает кот - талисман Крымского моста. В павильоне Петербурга развлекает диджей, а мороженым и кофе всех желающих угощает робот Дуняша из Перми. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно пройдет в пятницу.

Алексей Платонов, Матвей Шестаков. "ТВ Центр", Санкт Петербург.

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