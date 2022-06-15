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Минск заявил о полноценной гибридной войне Запада против Белоруссии и России

15:57
  • среда
  • 15 июня 2022

Цель этой войны - помешать укреплению единства двух государств

Чтобы помешать укреплению единства России и Белоруссии, которое является оплотом цивилизации, коллективный Запад развязал полномасштабную гибридную войну против двух государств. Такое заявление в среду, 15 июня, сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин.
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По словам Хренина, неразрывное единство Белоруссии и России является локомотивом интеграционных процессов не только постсоветстских государств, но и в целом в Евразии.

Москва и Минск подают миру "пример высочайшей ответственности за будущее человечества, сохранение мира, стабильности и безопасности", заявил министр. Он напомнил, что идет организация Союзного государства России и Белоруссии, укрепляется его обороноспособность и военный потенциал региональной группировки войск в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

Однако в Европе налицо "крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности, связанный с попытками Запада удержать свои позиции в разрушающейся системе однополярного мироустройства", цитирует Виктора Хренина РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе саммита ОДКБ, что против России и Белоруссии развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война.

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Виктор Хренин
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