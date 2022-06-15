ВСУ обстреляли Северодонецк оружием НАТО

Под огнем - жилые кварталы

Российские военные в 8 утра открыли в Северодонецке гуманитарный коридор для выхода с комбината "Азот" мирных граждан, которых там удерживают в качестве живого щита заблокированные националисты. Боевикам предложено сдаться в плен и сложить оружие. Об эвакуации людей просил сам Киев, но со своей стороны никаких усилий не приложил. Украинские подразделения продолжают обстрелы территории предприятия. Оттуда до сих пор никто не вышел.

По этому короткому видео можно представить, в какой ситуации находятся сейчас люди в Северодонецке. Жилые кварталы города освобождены, но украинские националисты обстреливают их из реактивной артиллерии и минометов.

Порядка 2,5 тысячи боевиков засели на территории промзоны северодонецкого завода "Азот". Среди них около 600 наёмников - на этом видео, как утверждается, "дикие гуси" из Бразилии. И там же в бомбоубежищах - фактически в качестве пленников - находится от 300 до тысячи гражданских.

Сегодня нашими военными с 8 утра был открыт зелёный коридор, и украинская сторона знала об этом. Но с территории промзоны вышел только один человек, пенсионер, которому 74 года. Он рассказал, что гражданских в бункерах "Азота" никто не известил о возможности эвакуироваться. А тех мирных людей, кто попытался выехать, боевики начали намеренно обстреливать.

"Противник, несмотря на договоренность об открытии зеленого коридора для вывода мирного населения с территории завода "Азот", открыл массированный артиллерийский огонь по тем местам, где должен был проходить этот зеленый коридор. В места, где должны были собираться мирные жители. Таким образом в одностороннем порядке сорвав все движение зеленого коридора и не оставив мирному населению возможности эвакуироваться", - заявил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

ВСУ обстреливают Северодонецк натовским вооружением, в том числе польскими минами, звук прилёта которых не слышно. Боеприпасов у националистов достаточно, хотя бойцы ЛНР в ходе наступления захватывают всё больше трофеев. Используя артиллерию, армия ЛНР забрасывает на позиции ВСУ агитационные листовки. Боевиков призывают сдаться. Группировки националистов в районах Лисичанска, Золотого и на подступах к Славянску находятся под постоянным огневым давлением.

Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" во Львовской области уничтожен склад боеприпасов к натовским гаубицам. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией, по данным Минобороны, поражено 24 района скопления живой силы и военной техники ВСУ.

"Уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 18 специальных автомобилей, три миномётных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777", - заявили в Минобороны.

Буксируемые гаубицы М777 - то самое дальнобойное вооружение, из которого ВСУ обстреливают освобожденные города Донбасса. И боевики знают, куда бьют - это видно с их позиций. Корректировка огня ведется с беспилотника, и эти военные преступники видят, что ведут огонь по гражданскому объекту. Российские военные врачи ежедневно спасают мирных людей с осколочными ранениями. В полевых госпиталях им проводят операции, а при необходимости на вертолётах эвакуируют в российские больницы.

— Когда подлетела бомба, меня муж толкнул за дом, а сам не успел, его убили. Мама рядом живет, я слышала просто, что мама лежит, встать уже не могла. И сестру ранило, она как раз ко мне пришла утром.

Чтобы разгрузить поликлиники народных республик, российские врачи начали оказывать людям и амбулаторную помощь.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"