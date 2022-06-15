Несмотря на неудачи, Киев продолжает клянчить оружие у Запада

НАТО готовит многолетнюю программу военной помощи Киеву, которая включает в себя перевод ВСУ на западные виды вооружения. Об этом рассказал генсек организации. Сколько будет стоить такая поддержка Украины, Йенс Столтенберг не уточнил. Детали планируют обсудить на саммите в конце июня. Туда уже пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Глава альянса заявил, что будет рад видеть его лично. А вот президент Франции Эммануэль Макрон на встречу со своим украинским коллегой не торопится.

Это уже третья встреча по вопросу обороны Украины с начала российской спецоперации. Представители десятков стран, которые соберутся на немецкой авиабазе "Рамштайн", как ожидается, примут решение о поставках Киеву тяжелого вооружения. На Банковой не постеснялись выкатить полный список желаемого: 1000 гаубиц, 300 ракетных систем залпового огня и 500 танков - преимущественно западного образца.

"Я ожидаю, что страны НАТО согласуют широкий пакет поддержки Украине, чтобы помочь Киеву в долгосрочной перспективе перейти с вооружений советской эры на современное натовское вооружение. Но на переходный период понадобится еще много обмена знаниями и опытом", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Свою сомнительную лепту решили внести и власти штата Флорида. Там начали скупать у населения оружие в поддержку Украины. За короткоствольное дают 100 долларов, за мощную винтовку – 150. Попадёт ли оружие тем, кому собирают - вопрос. К тому же в украинском даркнете вовсю гуляют вот такие объявления - о продаже и более серьёзных образцов.

"Американские "Стингеры" предлагаются по семь тысяч долларов США за штуку, "Джавелины" - по 30 тысяч. Выбор западного стрелкового оружия и боеприпасов просто зашкаливает. Разумеется, подобными распродажами не преминут воспользоваться международные террористы, в том числе действующие в Европе и Америке", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Киев продолжает клянчить. В интервью Bild советник офиса президента Украины Алексей Арестович открыто обвинил Запад в гибели украинцев. По мнению советника президента, если у ВСУ было бы достаточно оружия, то Украина уже давно могла праздновать победу. Вместо этого вынуждена подсчитывать и скрывать реальные потери.

"Посмотрите на список оружия, нужного украинцам. Это убедительное доказательство того, что им надирают задницы. Если вам нужно 500 танков, значит вы уже потеряли 500 танков. И это все связано с человеческими жизнями. На каждый уничтоженный танк приходится три-четыре погибших. Это значит, что они потеряли эти тысячи человек", - сказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

Европа же теряет надежду разрешить энергетический кризис. За последние месяцы "Газпром" сократил поставки в страны дальнего зарубежья почти на треть. Однако за счёт роста цен доходы России от экспорта голубого топлива в этом году составят больше, чем когда-либо – 100 миллиардов долларов. Похожая картина складывается и на нефтяном рынке. Рост котировок наглядно отображают цифры на счётчиках европейских бензоколонок. В Румынии сотни водителей решили выразить протест против повышения цен на бензин и попросили заправить их авто ровно на 1 румынский лей – это примерно 12 рублей. В итоге образовались километровые пробки.

Вслед за топливом дорожает зерно. По мнению американских фермеров, Джо Байден фактически уничтожил сельское хозяйство в США: работать приходится в убыток. И всё "во имя" Украины, которую далеко не все американцы ещё и на карте смогут найти. Однако глава Белого дома решил прояснить ситуацию – в несвойственной ему эксцентричной манере. Выступая на съезде Американской федерации труда, президент буквально сорвался на крик.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы смягчить путинское повышение цен на бензин. Как раз с тех пор, как он вторгся в Украину, бензин подорожал на 1,74 доллара за галлон — только из-за этого! Я не хочу больше слышать эту чушь о безумных расходах. Мы меняем жизнь людей", - заявил президент США Джо Байден.

В том, что западные санкции меняют жизни людей – причем своих же, – как раз никто не сомневается. Сразу несколько зарубежных изданий выпустили статьи о том, что в политических элитах назрел серьёзный раскол. И чем дольше затягивается украинский конфликт, тем громче звучат разговоры о необходимости возможных уступок Москве.

Запасы финансов и свободных вооружений в ЕС истощаются. А впереди ещё долгий процесс восстановления экономики Украины. Так, президент Франции сегодня отказался подтвердить свою поездку в Киев. Обращаясь к французским военным, Эммануэль Макрон заявил: "Властям Украины придётся вести переговоры с Россией. Все мы делим европейский континент, а Россия была здесь вчера, она здесь сегодня и будет здесь завтра. Россия - ядерная держава. И я никогда не разделял заявлений о том, что сегодня мы объявим войну русскому народу, а завтра его уничтожим".

Пока же можно уничтожить хотя бы русские топонимы, решили в Киеве. На Украине полным ходом продолжается нацификация и американизация. В интернете запустили голосование за новые названия улиц. Так, улицу генерала Ватутина предлагают переименовать в честь начальника штаба запрещенной в России с 2015 года экстремистской организации УПА Дмитрия Грицая. А вместо Гагарина дать улице имя первого человека на Луне Луи Армстронга. Готовая забыть собственную историю, Украина забывает ещё одну важную истину: как не назови себя – суть не поменяется.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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