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Кандидаты от "ЕР" по программе "Мой район" будут выдвинуты во всех 125 районах города

15:35
  • среда
  • 15 июня 2022

Стратегию сентябрьских выборов в московском отделении партии пока не раскрывают

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант", кандидаты от "Единой России" по программе "Мой район" будут выдвинуты во всех 125 районах Москвы.

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"Кандидаты будут выдвинуты во всех 125 районах, преимуществом считается наличие обратной связи через различные городские сервисы", - отмечается в материале.

Стратегию сентябрьских выборов в московском отделении "Единой России" пока не раскрывают. Она будет обнародована на заседании президиума 16 июня и на конференции 27 июня.

Вместе с тем источник издания рассказал, что всех кандидатов объединит программа "Мой район"", с которой мэр Москвы Сергей Собянин выдвигался на второй срок в 2018 году. "Жители видят итоги реализации программы у себя рядом с домом - от парков до новых дорожных развязок", - добавил собеседник газеты.

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