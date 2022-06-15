Кандидаты от "ЕР" по программе "Мой район" будут выдвинуты во всех 125 районах города

Стратегию сентябрьских выборов в московском отделении партии пока не раскрывают

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант", кандидаты от "Единой России" по программе "Мой район" будут выдвинуты во всех 125 районах Москвы.

"Кандидаты будут выдвинуты во всех 125 районах, преимуществом считается наличие обратной связи через различные городские сервисы", - отмечается в материале.

Стратегию сентябрьских выборов в московском отделении "Единой России" пока не раскрывают. Она будет обнародована на заседании президиума 16 июня и на конференции 27 июня.

Вместе с тем источник издания рассказал, что всех кандидатов объединит программа "Мой район"", с которой мэр Москвы Сергей Собянин выдвигался на второй срок в 2018 году. "Жители видят итоги реализации программы у себя рядом с домом - от парков до новых дорожных развязок", - добавил собеседник газеты.

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