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Самолеты НАТО нарушили границу Абхазии

15:37
  • среда
  • 15 июня 2022

Число подобных инцидентов резко возросло

Число нарушений государственной границы Абхазии разведывательными самолетами НАТО резко возросло. По словам президента республики Аслана Бжании, таких инцидентов "огромное количество".

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"Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений границ Абхазии разведывательными самолетами блока НАТО - огромное количество... Вроде бы что тут такого, чего они не знают?", - задался вопросом Бжания на торжественном собрании по случаю 30-летнего юбилея Государственной службы охраны республики.

Абхазский президент предположил, что разведывательные самолеты НАТО могут фиксировать перемещения войск и возводящиеся инженерные сооружения. Бжания считает, что это свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к "серьезным испытаниям" и "серьезным военным акциям", передает ТАСС.

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