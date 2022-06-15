Самолеты НАТО нарушили границу Абхазии

Число подобных инцидентов резко возросло

Число нарушений государственной границы Абхазии разведывательными самолетами НАТО резко возросло. По словам президента республики Аслана Бжании, таких инцидентов "огромное количество".

"Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений границ Абхазии разведывательными самолетами блока НАТО - огромное количество... Вроде бы что тут такого, чего они не знают?", - задался вопросом Бжания на торжественном собрании по случаю 30-летнего юбилея Государственной службы охраны республики.

Абхазский президент предположил, что разведывательные самолеты НАТО могут фиксировать перемещения войск и возводящиеся инженерные сооружения. Бжания считает, что это свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к "серьезным испытаниям" и "серьезным военным акциям", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"