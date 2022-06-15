Бочкарев: Бирюлевскую линию интегрируют в систему метро за счет создания 3 пересадок

Речь идет об участке от станции "ЗИЛ" до "Кленового бульвара"

Первый участок будущей Бирюлёвской линии метро (станции "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар") обеспечит интеграцию новой ветки в транспортный каркас города путем создания трех пересадок с двумя радиальными ветками – действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также строящейся Большой кольцевой линией подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"С будущей станции "ЗИЛ" предполагается переход на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки, "Остров Мечты" соединят с действующей станцией "Технопарк" Замоскворецкой линии, а на "Кленовом бульваре" создадут пересадку на Большое кольцо подземки", – заявил Бочкарёв.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что одновременно осуществляется подготовка к началу строительства на данном участке. В частности, разрабатывается проектная документация и проводятся необходимые конкурентные процедуры для выбора подрядчика.

"Также предполагается создание соединительной ветки Бирюлёвской с Замоскворецкой линией метро, которая обеспечит оборот подвижного состава и его интеграцию в систему подземных магистралей столицы", – добавил Кравцов.

На будущей Бирюлёвской линии появятся десять станций. Проект планировки территории под строительство разделен на три участка, первый участок от станции "ЗИЛ" до "Кленового бульвара" уже утвержден, два других пока находятся в разработке.

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