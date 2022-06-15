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Захарова: Россия и США должны найти формы мирного сосуществования

15:52
  • среда
  • 15 июня 2022

Открытый конфликт ядерных свердержав недопустим

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия и США как ядерные сверхдержавы, несущие особую ответственность за судьбу мира, должны найти возможность и оптимальные формы для мирного сосуществования.

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По словам спикера внешнеполитического ведомства, Вашингтону следует распрощаться с претензиями на гегемонию и империализм.

"Это мучительный процесс, но неизбежный", - добавила дипломат (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что Россия никогда не стремилась к конфронтации с НАТО, а пыталась "выстроить определенные отношения по вопросам, которые представляли взаимный интерес".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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